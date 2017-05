Quickie vom 8. Mai 2017, eingestellt von StevenStgt

szene : karlsruhe

Jedes Jahr amfindet weltweit der International Day against Homophobia and Transphobia (IDAHOT) statt. In mehr als 130 Ländern gibt es Aktionen um die Aufmerksamkeit auf die Lebenssituation von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgenders, Intersexuellen und queeren Menschen (LSBTTIQ) weltweit aufmerksam zu machen.Auch ingibt es dieses Jahr eine Aktion, veranstaltet vom queeren Jungendzentrum LaVie. Wir fordern alle Freunde des CSD auf, teilzunehmen und ein sichtbares Zeichen zu setzen.Umwerden auf demin Karlsruhe mit Luftballons verteilt und Karten mit Botschaften geschrieben, die zwischenin den Himmel aufsteigen gelassen werden.