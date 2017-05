Quickie vom 1. Mai 2017, eingestellt von StevenStgt

csd : karlsruhe

Amist wiederUnter dem Motto „“ startet die CSD-Demoparade 2017 am 3. Juni, um, am Stephanplatz, im Zentrum von Karlsruhe. Im Anschluss umfolgt eine Kundgebung auf dem CSD-Familienfest am Stephanplatz.Ein umfangreiches Bühnenprogramm, Essen und Trinken, über ein Dutzend Informationsstände sowie eine Hüpfburg für die Kinder machen das Fest zu einem richtigen Familien-Ereignis und bringen den CSD so mitten in die Karlsruher Bevölkerung.Wie immer gibt es rund um den CSD Karlsruhe ein umfangreiches Rahmenprogramm.