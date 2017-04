Quickie vom 30. April 2017, eingestellt von K29 / Zieglerkeller

party: stuttgart

|

Quelle: K29 - Der Zieglerkeller

Wir übertragen denund nehmen euch mit in eine lange Retroparty-Nacht.In unserem wieder eröffnetenund unserem gemütlichen Gastro-Bereich könnt ihr nach Herzenslust schunkeln, lästern, mitfiebern und für eure Favoriten stimmen. Dabei bringt euch unsere berüchtigtein Stimmung, denn die gibt es an diesem Abend gratis, aber nur so lange der Vorrat reicht... Kommt also nicht zu spät!Einer feucht-fröhlichen Partynacht kann danach nichts mehr im Wege stehen: Nach der Punktevergabe erwartet euch in unserem Gewölbekeller ein retromäßig bunter Mix aus Schlager-Titeln, Grand Prix-Evergreens sowie aus 80ern und 90ern.For Everybody, Einlass ab 20 Uhr, Tagesmitgliedschaft pro Person 5€