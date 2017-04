Quickie vom 25. April 2017, eingestellt von StevenStgt

szene : stuttgart

|

Zumam, heisst esWir feiern das glückliche 20 jährige bestehen mit Euch und einem Glas Sekt.Herzlich willkommen!Seit nunmehr 20 Jahren lädt die Viva Sauna am Olgaeck in Stuttgart zum Relaxen, Saunieren, Dampfbaden und mehr.Auf einer Etage bietet die Gaysauna alles was das schwule Männerherz erfreut. So werden Dampfbad, Ruheräume, Ruhekabinen, Leseräume, Massage, TV, ein Bistro mit Bar und Wellness angeboten.