Quickie vom 21. April 2017, eingestellt von StevenStgt

intern

|

Das neue, für dasist soeben erschienen und liegt für Euch an zahlreichen Auslegestellen in ganz Baden-Württemberg zur Abholung bereit.Unsere Abonnenten erhalten IHR Schwulst ganz bequem, per Post, zu sich nach Hause.Im neuen Schwulst Magazin für das Frühjahr 2017 erwarten Euch spannende und interessante Berichte und Geschichten rund um die Schwul-lesbische Szene in Baden-Württemberg, Deutschland und der Welt.Tolle Reiseberichte, Frl. Wommy Wonder mit ihrer Kolumne "übrigens... ", lesenswerte und wichtige politische Themen, Geschichten rund um schwul-lesbische Stars und Sternchen, ein interessantes Fotoshooting in Südafrika, u.v.m.Wir wünschen Euch viel Spass beim Lesen und Schmökern in Euren neuen SCHWULST Magazin.