Quickie vom 19. April 2017, eingestellt von StevenStgt

szene : stuttgart

|

Wir zeigen euch jede Woche die aktuellste Folge der 9. Staffel der Fernsehserie "RuPaul’s Drag Race" und der Backstageshow „Untucked“! In der internationalen Hit-Realityshow müssen Drag Queens jede Woche Aufgaben wie Tanzen, Comedy, Singen, Schauspielern und den Laufsteg meistern, um am ende America’s Next Drag Superstar zu werden und 100 000$ zu gewinnen.Bei uns bekommt ihr die Sendung ganz entspannt in super Qualität auf englisch mit englischen Untertiteln, jede Woche moderiert von einer lokalen Drag Queen. Habt Spaß mit Freunden und Gleichgesinnten, macht Fotos mit den Queens und habt einen entspannten Abend! Die Essens- und Getränkepreise der Weissenburg sind günstig und ihr unterstützt die Community!Einlass ist um 18:30h, die Folge wird ca. um 19h gezeigt, Untucked um 20h. Eintritt 3€. Jeden Sonntag im Café der Weissenburg.Genau wie zur Staffelpremiere wird es zur Mitte der Staffel am 7.5. und zum Finale am 25.6. ein großes Event mit Live-Dragshow und Auftritten von über 5 Drag Queens geben!