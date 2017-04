Quickie vom 19. April 2017, eingestellt von DeWe

Quelle: Lovepop Stuttgart

Am Samstag, den 13. Mai 2017 wirdDas muss natürlich im Lehmann Club gewaltig gefeiert werden.Da am selben Abend der Eurovision Song Contest über die Bühne geht, übertragen wir diesen natürlichlive aus Kiev auf Grossbildleinwand auf dem Lovebeats-Floor. Nach der Übertragung wird dort dann Stuttgarts DJ-Urgestein und Oberbär Martin Rapp mit feinster elektronischer Tanzmusik der Crowd gewaltig einheizen.Auf dem Lovepop-Floor sorgt wie immer Oberlovepopper Dj Nt aus der Kantine Augsburg mit Wildstyle Pop, 80s, 90s, Indie & Funky Shit bestes Tanzvergnügen.Als besonderen Geburtstagsgast hat er sich Caramel Mafia aus dem Schwuz und von Urban Spree aus Berlin zur Unterstützung am DJ-Pult eingeladen. Er wird die heiligen Hallen des Lehmann Club mit Black Music, Hip-Hop und Trap beschallen.Los geht’s ummit der Esc-übertragung auf dem Lovebeats-Floor, der Lovepop-Floor wird abbeschallt.Als kleines Geburtstags-Goodie erhalten die ersten 9 Gäste freien Eintritt, weitere 99 zahlen nur 4€. Danach kostet der Eintritt 8€.Der Welcomeshot von Jägermeister wird vom Orga-Team des CSD Stuttgart ausgeschenkt. Der Lehmann Club bietet den LOVEPOP-Gästen zum Jubiläum diverse Getränkespecials wie z.B.eine Longdrink Happy Hour zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht oder einen günstigen Jubelschnaps. Ausserdem gibt es Candys for free und weitere Gimmicks. Und natürlich wird auch eine LOVEPOP-Jubiäumsdeko nicht fehlen.