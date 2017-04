Quickie vom 9. April 2017, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

Werft euch in Pose bei der nächsten White House! Nach dem Londoner Discobären kommt diesmal unser Gast aus der Vogueing-Gemeinde von Paris und pustet dir den Feinstaub vom Baguette!Dicke House Partys von Berlin bis Tokyo, Fashion Features und brutal coole Videos (Let A Bitch Know!) - das finden wir schön und laden ein: Kiddy Smile:)Vor- und Nachprogramm kommt von den Hausbois!Spritzige Flüssignahrung gibt's jetzt auch in der abgedunkelten Flaschenbierbar, serviert vom White House Markenbotschafter Donald persönlich!