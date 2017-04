Quickie vom 4. April 2017, eingestellt von StevenStgt

Wenn am Donnerstag, 04. Mai, um 23:00 Uhr, nach der Gaydelight Party auf dem Frühlingsfest die Lichter aus gehen, öffnen sich im Aer Club die Türen.In Stuttgart`s edelster Location steigt dieHier feiert die schwullesbische Community bis in den frühen Morgen weiter.DJ Ricardo Ruhga ist in dieser Nacht der musikalische Gastgeber. Er freut sich schon jetzt darauf sein musikalische Feuerwerk abzuschießen.Also merkt euch jetzt schon den Termin vor und feiert mit uns eine rauschende Party!