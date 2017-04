Quickie vom 4. April 2017, eingestellt von StevenStgt

Der Frühling hat begonnen und schon steht das Stuttgarter Frühlingsfest in den Startlöchern. Traditionell steigt am Donnerstag, 04. Mai, ab 18:00 Uhr,die schwullesbische Frühlingsfestparty im Festzelt Zum Wasenwirt.Das größte Gay Happening auf dem Frühlingsfest ist der Startschuss in die CSD Saison 2017. Wie immer treffen sich tausende Schwule, Lesben und Freunde um ausgelassen beim Wasenwirt ihre Party zu feiern.Alle Gäste werden von Jägermeister mit einem Welcome-Shot begrüßt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Grafenberger und werden dabei von SWR3-DJ Royal tatkräftig unterstützt. Selbstverständlich haben wir auch wieder einen Live-Act im Programm.Ein Euro pro verkaufter Mass Bier geht zu Gunsten der IG CSD Stuttgart e.V.. Damit unterstützt der Wasenwirt seid mehr als 18 Jahren den CSD Stuttgart.Die letzten Plätze könnt ihr jetzt noch online buchen: www.wasenwirt.de