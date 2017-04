Quickie vom 1. April 2017, eingestellt von K29 / Zieglerkeller

party: stuttgart

|

Quelle: K29 - Der Zieglerkeller

100% Deutsch - Alles auf deutsch in unserem stimmungsvollen Gewölbekeller!Wir präsentieren euch eine bunte Mischung aus 3 Jahrzehnten:Schlager ab den 70ernNDW und 80er aus Ost und WestPop & Rock - Verbrechen aus den 90ern... und eine musikalische Wundertüte aus sonstigen Schätzen - egal ob von deutschen oder ausländischen Künstlern - eben 100% deutsch!Zum chillen steht euch an diesem Abend der obere Barbereich zur Verfügung.Unsere retromäßig günstigen Preise und kleine Getränke-Specials sorgen dann schon für den Rest... Wir freuen uns auf einen spaßigen Abend! For Boys & Girls, Einlass ab 21 Uhr.