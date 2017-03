Quickie vom 18. März 2017, eingestellt von DeWe

Quelle: Lovepop Stuttgart

Am Samstag, den 08. April 2017 laden die LOVEPOPper - wie immer am 2ten Samstag im Monat - in den Lehmann Club zu Stuttgarts wohl abgefahrenster queeren Party!Den Lovepop-Floor beschallen diesmal die Augsburger DJs Andi Apitzsch aus dem Ostwerk und dem Kesselhaus mit Dance, aktuellen Charts und Black Music sowie Oberlovepopper NT aus der Kantine mit Wildstyle Pop, Electro, Indie & Funky Shit.Rihanna kippt nen Jägermeister mit Deichkind, Lady Gaga wagt ein Tänzchen mit Robin Schulz und Sia geht mit Missy Elliott steil auf The Weeknd!Auf dem Loveshack-Floor geht es an diesem Abend zurück in die 80er, wenn DJ Mario aka Männerschwarm Mr.Kuschelzombie die dicksten Hits mit den rarsten Soundperlen aus dem Jahrzehnt der Neonleggins und Schulterpolster mixt – hier gibts von wavigem Pop bis cheesy Dance und haarigem Rock fast Alles was das Achtziger-Herz begehrt.Los geht’s um 23.00 Uhr mit einem Welcomeshot für umsonst vom Stuttgarter CSD-Team! Der Eintritt kostet 8 Euro und ist ab 18 Jahren möglich.