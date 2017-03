Quickie vom 5. März 2017, eingestellt von StevenStgt

Im März beehrt die Nachtschwestern mal wieder DJane Mary Me aus Frankfurt a.M..Sie ist Resident Djane bei der Night of Angels und beschallte auch schon internationale Festivals in der Vergangenheit. Stuttgart`s größte Frauenparty ist bereit für den Frühlingsbeginn. Im edlen Ambiete wird ausgelassen gefeiert.