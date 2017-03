Quickie vom 5. März 2017, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

Am 11.März bekommtMastermind Dj Nt Verstärkung am DJ Pult – ab sofort sorgen Gast-DJs aus ganz Deutschland für mehr Abwechslung & Vielfalt auf dem Mainfloor der LOVEPOP Parties im Lehmannclub Stuttgart! Zur Premiere im März kommt der umtriebige DJ Matthew Black aus Köln, der die queere Crowd mit seiner hittigen Mischung aus Dance, House und Queer Classics, nicht nur im Exile Köln oder beim SchwuLesDance in Freiburg, auf dem Floor fesselt! Dieser „battelt“ sich dann mit Dj Nt aus der Kantine Augsburg, der mit seinem berüchtigten Wildstyle Mix durch alle Schubladen, für den musikalischen, aber nicht minder tanzbaren, Gegenpol sorgen wird. Rihanna kippt nen Jägermeister mit Deichkind, Lady Gaga wagt ein Tänzchen mit Robin Schulz und Sia geht mit Missy Elliott steil auf The Weeknd!Auf dem Freakbeats Floor gibt sich nach einjähriger Pause endlich wieder die bezaubernde Miss Evoice von der Ohhi!-Crew die Ehre, die die Crowd mit Techno, Tech-und Deep House zum Schwitzen bringen wird. Die unangefochtene Stuttgarter Queen der elektronischen Musik hat auch diesmal sicherlich wieder einen befreundeten DJ im Gepäck!Los geht’s um 23.00 Uhr mit einem Welcomeshot für umsonst vom Stuttgarter CSD-Team! Der Eintritt kostet 8 Euro und ist ab 18 Jahren möglich.