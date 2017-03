Quickie vom 5. März 2017, eingestellt von StevenStgt

party : mannheim

|

Himbeerparty - Die Kultparty für Gays, Friends & You!. Im März heisst es "Be a Gentleman"!Mit der besten House,Dance and Himbeer Musik, perfekt gemixt von unseren Resident DJ´s.Dazu Visuell Video Effects und der einmaligen Himbeerparty -Stimmung. Jeden letzten Samstag im Monat.