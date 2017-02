Quickie vom 8. Feb. 2017, eingestellt von StevenStgt

Amgehen in Baden-Württemberg die Checkpoints der AIDS-Hilfen an den Start. Auch das Testangebot der AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V. wird ab sofort unter dem Namen Checkpoint Ulm laufen.Deshalb gibt es am Valentinstag einen Extra-Testabend, bei dem einmalig der HIV-Schnelltest kostenfrei angeboten wird. Am 14.2. können Sie sich im Checkpoint anonym und ohne Voranmeldung neben HIV, auch auf Syphilis, Chlamydien/Tripper, Hepatitis B und C testen lassen. Kommen Sie zwischenvorbei und lassen sich checken.Nicht nur in Ulm startet der Checkpoint, auch in acht anderen baden württembergischen AIDS-Hilfe gehen die Checkpoints an den Start.