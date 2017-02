Quickie vom 8. Feb. 2017, eingestellt von StevenStgt

frauen : stuttgart

Am Faschingssamstag wird so richtig närrisch gefeirt. Gemeinsam mit DJ Elly hauen wir auf die Pauke und lassen ordentlich die Sau raus. Mit spritzigen Shots heissen wir Euch willkommen.Stuttgart`s größte Frauenparty ist das Partyhighlight zur Narrenzeit. Lasst Euch die Sause nicht entgehen. Denn ihr seid Nachtschwestern und wir zählen auf Euch!Narri Narro, die Nachtschwestern feiern Fasnet. Das Partyhighlight zur närrischen Zeit. Die spritzige, witzige Sause mit Kult-DJane Elly. Wir lassen die Puppen tanzen. Alle in Kostümierung bekommen einen extra Schnaps zur Begrüßung. Es wird närrisch,es wird wild, es wird laut aber geil! Euch erwartet DJ Elly and her wildest Beats.