Quickie vom 6. Feb. 2017, eingestellt von StevenStgt

party : ulm

|

Magie liegt in der Luft beim Rosenmontagsball der Ulmer AIDS-Hilfe am 27.02.2017 im Roxy. Die Gäste erleben in der bezaubernd dekorierten Cafebar eine rauschende Zauberballnacht bei der sich so mancher „Mann“ in eine magische „Frau“ verwandelt. Der AIDS-Hilfe „Ball“ im Roxy ist der Faschingspartyklassiker in Ulm. Die Veranstalter freuen sich auf ein tolerantes Publikum, das ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung HIV-Positiver setzt.Durch den Abend führt Melody de Monro mit Assistentin. Dragqueen Melody nimmt wie immer kein Blatt vor den Mund und reißt ihr Publikum mit Halbwahrheiten und versehentlich Ausgeplaudertem in den Abgrund. Melody de Monroe stand bereits auf vielen Bühnen quer durch Deutschland und Österreich. Im Showblock mit der Prämierung der „zauberhaftesten“ Verkleidung, gibt sie auch einige Songs zum Besten. Die Ulmer AIDS-Hilfe informiert an der Garderobe über ihre Arbeit und verteilt eifrig Kondome und Rote Schleifen. Die Eintrittsgelder des Benefizfaschings kommen der Aufklärungs- und Betreuungsarbeit der AIDS-Hilfe in Ulm zu gute.Beginn: 20:00 Uhr – Ende 3:00 Uhr | Eintritt: 10 Euro (auch im Vorverkauf, erm. 8 Euro nur an der Abendkasse mit Showblock und Kostümprämierung.