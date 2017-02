Quickie vom 5. Feb. 2017, eingestellt von StevenStgt

csd : stuttgart

|

Derspricht 2017 eine Einladung zum „“ aus.Neben einer klaren Kante gegen Diskriminierung, steht ein wechselseitiger Austausch im Mittelpunkt. Der Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft muss gemeinsam gestärkt werden. Dazu ist die Bundestagswahl im Herbst ist ein zentrales Thema. Das Kulturfestival der Regenbogen-Community findet in diesm Jahr vom 14. bis 30. Juli 2017 statt. Die CSD-Polit-Parade als Höhepunkt des CSD Stuttgart am Samstag, den 29.07.2017.Es scheint als sei aktuell auf den diversen Bühnen der Welt die Zeit der großen Vereinfacher angebrochen. Ob Donald Trump, AfD und Co., eine allgemeine Abwendung von Gemeinschaftlichem hin zu mehr Nationalismus und Ich-Bezogenheit ist zu beobachten. Abschottung und Abgrenzung sind in den öffentlichen Diskurs zurückge-kehrt. Das Miteinander in der Gesellschaft gerät immer mehr aus dem Blickfeld. Dafür stehen gesellschaftliche Minderheiten – wie homo- und bisexuelle Menschen oder Menschen mit Geschlechtsvariationen –oftmals schnell im Fokus und werden als willkommenes Terrain zum Anheizen von Diskussionen genutzt.