Quickie vom 30. Jan. 2017, eingestellt von StevenStgt

Das neuefür den Winter 2016/17 ist soeben erschienen und liegt für Euch an zahlreichen Auslegestellen in ganz Baden-Württemberg zur Abholung bereit.Unsere Abonnementen erhalten IHR Schwulst wie gewohnt, ganz bequem per Post zu sich nach Hause übersandt.Im neuen Schwulst Magazin erwarten Euch wieder zahlreiche Berichte aus Stuttgart, Mannheim, Baden-Württemberg und der Welt.So findet Ihr wichtige politische Beiträge rund um das Thema Homorechte, Jubiläen die ihre Schatten vorauswerfen, ein Interview mit Robin Bade, Hannes Steinert mit seinen Comics, verlockende Reiseberichte, Frl. Wommy Wonder mit "übrigens... ", Neues aus der Szene im Ländle und vieles Interessante mehr.Wir wünschen Euch viel Spass beim Lesen Eures neuen Schwulst.