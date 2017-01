Quickie vom 29. Jan. 2017, eingestellt von K29 / Zieglerkeller

party: stuttgart

|

Quelle: K29 - Der Zieglerkeller

Jeden 2. Samstag im Monat düsen wir in unserem stimmungsvollen Gewölbekeller durch einen bunten Mix aus vier Jahrzehnten. Bei uns ist ebenso Platz für 80er-Popsternchen à la Madonna und Kylie, 90er Alternative Rock & (Euro-) Dance, 70er Disco und schräge NDW-Sounds wie für ein paar Evergreens und Schlager-Titel.Diesmal: Back to the 80's - Querbeet durch 80er-Pop & Neue Deutsche Welle! For Boys & Girls, kein Dresscode. Einlass ab 21h.