Quickie vom 21. Jan. 2017, eingestellt von StevenStgt

csd

|

Die 15 Gründungsmitglieder der „IG CSD Tuttlingen-Donautal e.V.“, gaben sich am 11.12.2016, im Cafe “Como” zuerst ihre Satzung, die einstimmig verabschiedet wurde. Ebenso einstimmig wurde der Vorsitzende Harald Becker, stellv. Vorsitzende Alexandra Renz, Beisitzer Thomas Mosmann, Schatzmeister Ricardo Reichenbach, Orgaleiterin Inge Hepting und der Pressesprecher Christian Schmidt in den Vorstand gewählt.Ziel des Vereines ist es, die Akzeptanz und Gleichberechtigung der LSBTTIQA-Community (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle, Intersexuelle, Queere & Asexuelle Menschen) zu stärken und um für deren Rechte zu kämpfen.Die Idee dazu hatte der in Spaichingen lebende Harald Becker. “In den Großstädten wie Stuttgart, Karlsruhe usw. ist schon viel erreicht worden. Daher ist es jetzt an der Zeit, auch in den kleineren Städten Pioniersarbeit zu leisten. Wir leben in einer Zeit, in der das Versteckspiel ein Ende haben muss, denn es gibt dafür keine Gründe mehr. Trotzdem ist das klassische “Familienbild” in vielen Köpfen noch vertreten. Um diese Barriere zu durchbrechen, um sich für seine sexuelle Wahrnehmung nicht mehr schämen zu müssen, dafür kämpfen wir, dafür sind wir da!”Für 2017 sind Infostände auf verschieden, örtlichen Veranstaltungen geplant, genauso wird der Verein auf allen großen CSDs in Baden-Württemberg vertreten sein. Ein eigener CSD-Umzug in Tuttlingen ist frühestens für das Jahr 2018 geplant. Mitglied kann jeder ab Vollendung des 16. Lebensjahr werden.