Quickie vom 21. Jan. 2017, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

|

Quelle: LOVEPOP Stuttgart

Im Februar steppt bei dermit Sicherheit wieder der Bär, wenn Stuttgarts Oberbär und DJ-Urgestein Martin Rapp auf dem Lovebeats Floor seinen „Electronic Birthday Bash” feiert. Dazu hat er sich noch als besonderen Gast Dj Arno Mueller, Resident-DJ im Stuttgarter Club Kowalski, eingeladen. Er wird ihn am DJ Pult mit feinster elektronischer Tanzmusik unterstützen.Da Oberlovepopper Dj Nt sich im wohlverdienten Jahresurlaub in Down Under befindet und mit Koalas kuschelt, gibt sich dieses Mal auf dem LOVEPOP Floor Dj Fab Xl aus der Kantine Augsburg die Ehre. Auch er versorgt die Gäste mit einer kunterbunten Musikmischung quer durch alle Schubladen – von Pop über 80ies bis hin zu Indie & HipHop!Los geht’s um 23.00 Uhr mit einem Welcomeshot für umsonst vom Stuttgarter CSD- Team! Der Eintritt kostet 8 Euro.Das Konzept des queeren Partyvergnügens LOVEPOP ist die chaotische Mischung aus kommerziellen Sachen aus den Charts und Hits aus Electro, Indie & Rock! Hier trifft Madonna auf The Prodigy, Lady Gaga auf Marilyn Manson und Rihanna auf Placebo! Klingt schräg, funktioniert aber bestens.