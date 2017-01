Quickie vom 16. Jan. 2017, eingestellt von jokersven

szene : stuttgart

Tag der offenen Tür in der Weissenburg-Bürogemeinscha ft (Lazarettstr. 6, 70182 Stuttgart) am So, 22.1.17, 13-18 Uhr



Wer wissen will, wo seine Spendenmittel eingesetzt wurden oder auch nur aus Neugierde, öffnet die neue Bürogemeinschaft ihre Pforten. Alle Mitglieder der Bürogemeinschaft (IG CSD Stuttgart e.V., Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg, Abseitz Stuttgart und unsere Beratungsstelle) sind anwesend und können Auskunft zu ihren Aktivitäten in der Bürogemeinschaft geben. Es ist weiterhin möglich, unseren Aufwand durch eine Spende zu unterstützen!





Quelle: HP weissenburg