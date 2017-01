Quickie vom 16. Jan. 2017, eingestellt von jokersven

szene : stuttgart

Die nächste Weissenburg-Geburtstagspar ty steht an! Am Sonntag, 5. Februar 2017, 14 Uhr werden wir 21 Jahre alt. Wie immer begehen wir unseren Geburtstag mit Vertretenden aus der Politik sowie mit musikalischen Grüßen von unseren im Haus beheimateten Chören, Musica Lesbiana & Rosa Note e.V.. Herzliche Einladung für alle, die mit uns feiern wollen.



Kuchenspenden sind gerne erwünscht! Bitte Rückmeldung an vorstand@zentrum-weissenbu rg.de





Quelle: HP weissenburg