Derdes CSD Stuttgart findet amimam Hauptbahnhof Stuttgart statt. Dort werden das neue Motto sowie das Konzept der Saison 2017 vorgestellt.Der CSD in Stuttgart hat sich in den vergangenen 16 Jahren zu Süddeutschlands größtem Event für die Akzeptanz, Sichtbarkeit und Gleichberechtigung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen entwickelt. Beim CSD-Neujahrsempfang am Samstag, den 04. Februar 2017 wollen wir gemeinsam einen ersten Blick auf das im Sommer anstehende Kulturfestival werfen. Im Rahmen des Empfangs werden unter anderem das neue Motto sowie das thematische Konzept der kommenden Saison vorgestellt.