Quickie vom 8. Jan. 2017, eingestellt von DeWe

Quelle: Stuttgarter Bären

Das Jahr ist noch jung, aber die Vorbereitungen für das Bärenjahr 2017 laufen auf Hochtouren.Im September wird es das 13. Stuttgarter Bärentreffen geben.Um die Zeit bis dahin zu verkürzen, treffen wir uns bereits ab Januar 2017 und dann regelmäßig jeden zweiten Donnerstag im Monat zum BÄrenstammtisch. Willkommen sind alle Männer (egal welchen Alters), die mit uns Bären was anfangen können. Geboten werden Wein, Weib und Gesang... äh, nee: Bier, Bär und Gebrumm.Ein großes Dank geht an das Team vom Boots für das Getränkespecial: Bier (0,5) und Softdrinks (0,4) wie Cola, Fanta und dergleichen gibt es vergünstigt zu je 3 €.Außerdem erlaubt sich der Chef, dann einen Kurzen aufs Haus zur Begrüßung zu servieren!Das Boots findet ihr in der Bopserstr. 9 im Heusteigviertel, die nächste Haltestelle der U-Bahn ist "Österreichischer Platz".