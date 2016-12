Quickie vom 26. Dez. 2016, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

Quelle: LOVEPOP Stuttgart

Am 14. Januar feiern die LOVEPOPper gleich doppelt!Zum einen wird 7 Jahre LOVEPOP im Lehmann Club zelebriert, zum anderen startet der CSD Stuttgart in die neue Saison. Und zu so einem Fest hat man sich natürlich auch etwas Besonderes einfallen lassen:Auf dem zweiten Floor gibt es zum ersten Mal die Berlinbeats, bei denen der amerikanische, inzwischen in Berlin lebende Dj Spencer Reed die Crowd mit Techno und Underground House zum Schwitzen bringt. Der ehemalige „Männer-Erwachsenen-Film“-Darsteller ist in Berlin u.a. Resident-DJ bei Chantals legendärem House of Shame und dem Hustlaball. Und somit ist er was für Auge und Ohr.Auf dem LOVEPOP Floor gibt Oberlovepopper Dj Nt (Kantine, Lovepop Augsburg / Bärenpaadiie XXL Hamburg) seine kunterbunte Musikmischung quer durch alle Schubladen – von Pop über 80ties bis hin zu Indie & Mashups – zum Besten.Los geht’s um 23.00 Uhr mit Welcomedrink und Süßem & Salzigem für umsonst sowie Getränkespecials! Der Eintritt kostet 8 Euro. Ein Teil des Eintritts kommt dem CSD Stuttgart 2017 zu Gute!