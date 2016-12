Quickie vom 16. Dez. 2016, eingestellt von CSD Stuttgart

Quelle: IG CSD Stuttgart e.V.

Beim Online-Adventskalender der IG CSD Stuttgart e.V. locken 24 Türchen. Jeden Tag mitmachen lohnt sich: Mehr als 40 Einzelpreise im Wert von über insgesamt 2.000 € warten darauf, gewonnen zu werden.Vom 01. bis 24. Dezember 2016 öffnet sich auf www.csd-stuttgart.de/advent jeden Tag ein neues Türchen mit tollen Gewinnen. Von Tickets für Events und Partys, Gutscheinen für kulinarische Genüsse, Karten für Sportveranstaltungen, Büchern, Reisegutscheinen oder pfiffigen Präsenten – die IG CSD Stuttgart e.V. hat von zahlreichen Organisationen und Partnern der Regenbogen-Community einen riesigen Sack voll Geschenke zusammengetragen. Teilweise haben pro Türchen gleich mehrere Menschen, die Chance auf eine tolle Überraschung. Jetzt gilt es also nur noch täglich die CSD-Webseite zu besuchen und ganz einfach mitzumachen: www.csd-stuttgart.de/advent.Unter allen Teilnehmenden, die bis zum 24.12. einmal oder mehrmals an unserem Adventskalender-Gewinnspiel mitmachen, verlosen wir am 25. Dezember 2016 zusätzlich ein Fahrspaß-Wochenende mit einem KIA Sportage inklusive vollem Tank (max. 400 km) von Autohaus Putzlacher.