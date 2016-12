Quickie vom 13. Dez. 2016, eingestellt von StevenStgt

Der bildgewaltigevon Kult-Regisseur Park Chan-wook startet am 5. Januar 2017 bundesweit im Kino.Die Taschendiebin ist die Verfilmung des Bestseller-Romans „Solange du lügst“ von Sarah Waters. Regisseur Park Chan-wook verlegt die Handlung ins Korea der 1930er Jahre während der japanischen Besetzung und erzählt in berauschenden Bildern die spannungsgeladene Liebesgeschichte zwischen einer Dame und ihrem Dienstmädchen.Synopsis: Korea in den 1930er Jahren. Die schöne, aber unnahbare Lady Hideko lebt mit ihrem dominanten Onkel Kouzuki und ihrem ererbten Vermögen in einem abgelegenen Anwesen, dessen Herzstück eine hingebungsvoll gepflegte und bewachte Bibliothek ist. Kouzuki sammelt und verkauft Bücher voll Erotik, die Hideko zahlungskräftigen Herren vorlesen muss, um so den Preis der Bücher in die Höhe zu treiben. Eines Tages kommt ein neues Dienstmädchen, die junge und naive Sookee, ins Haus von Lady Hideko. Doch das Mädchen hat ein Geheimnis: