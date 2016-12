Quickie vom 6. Dez. 2016, eingestellt von StevenStgt

Poliert eure Weihnachtskugeln und steckt eure Kerzen sonst wo hin, kurz vor dem großen Fressen steigt noch die Veranstaltung White House mit einem skandalösen Booking: Als Haupt- und dazu noch Live-Act kommt das Duo Hard Ton aus bella Italia!Die zwei bringen gleich ihren ganzen Maschinenpark mit und pumpen live TANZmusik in den Club. Dazu singt Massimo unverschämte Anzüglichkeiten und sieht dabei auch noch aus wie ein Naturwunder in Drag.Zur Seite stehen die Hausbois, damit der Spaß nach der Bühnenshow nicht zu Ende ist. Die beiden stehen für Sound „zu dem man sich beim Tanzen an die Hose langt und nicht ans Hirn“.