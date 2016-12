Quickie vom 6. Dez. 2016, eingestellt von K29 / Zieglerkeller

fetisch : stuttgart

|

Ist die Luft an den Feiertagen endgültig raus und du suchst etwas Abwechslung in der eintönigen Stuttgarter Partyszene? Keine glitzer-huschigen SuperMega-Events sondern bodenständigen Fun und Action mit leckeren Jungs und Männern? Schon seit 2011 steigt im Zieglerkeller die einzige ernstzunehmende private Gangbang-Party in Stuttgart und dabei gehört der 2. Weihnachtsfeiertag erfahrungsgemäß zu den heißesten Terminen im Jahr.



Unsere strenge Türpolitik sorgt dafür dass dich keine bösen Überraschungen erwarten werden. Du bist gerne fetischmäßig unterwegs? Perfekt - deine Bemühungen werden an unserer bewachten Garderobe mit zwei Chips für kleine Freigetränke belohnt. An der oberen Bar bringen dich Glühwein & Co. in Stimmung. In Stuttgarts größter Dark-Area kannst du dich bei Bedarf ganz gepflegt nach Lust und Laune austoben. Bist du ein altes Gangbang-Häschen, auf Heimatbesuch in Stuttgart oder neugierig auf eine etwas andere Party, dann ist für dich sicherlich das ein oder andere verspätete Weihnachtsgeschenk dabei...



Mo. 26.12.16 | 21.00 Uhr | K29 - Zieglerkeller | Blumenstr. 29 | Stuttgart



Quelle: K29 - Der Zieglerkeller