Auch dieses Jahr lädt unseram 1. Weihnachtsfeiertag, unter dem Motto "" im Stuttgarter Theaterhaus zu einer große Gala mit Freunden.Frl. Wommy Wonder präsentiert neben Highlights aus den letzten Programmen neue Geschichten und neue Lieder, dazu noch diverse Gastkünstler.Dieses Jahr mit an Bord: JungeJunge (Magie), Paul Klain (Jonglage) sowie Alois & Elsbeth Gscheidle (schwäbische Comedy) - viel Spaß!Achtung: Da Saal 1 schon mit einer anderen Produktion belegt ist, wechseln wir in den kleineren Saal 2, d. h. das Platzangebot ist begrenzt!!!