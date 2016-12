Quickie vom 30. Nov. 2016, eingestellt von StevenStgt

undpräsentiert: Sexy SilvesterZum Jahresende lädt Gaydelight zur Sexy Silvester. Im noblen Club Paris, zelebrieren wir Stuttgart`s größte schwullesbische Silvesterparty. Gemeinsam mit euch tanzen wir in´s neue Jahr. Dafür haben wir DJ Ricardo Rugha engagiert. Auf den größten internationalen Gayevents, zählt er zu den angesagtesten DJs der Szene.Ab 23:00 Uhr begrüßen wir Euch mit einem Sektempfang. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. Unser kulinarisches Fingerfoodbuffet steht euch kostenlos zur Verfügung. An den Barbereichen gibt es immer zur vollen Stunde die Double Shot Time. Selbstverständlich halten wir weitere Getränkespecials für unsere Gäste bereit.Unser Club verfügt über eine Raucherlounge mit eigenem Barbereich.Ausserdem könnt ihr in den Loungebereichen im Voraus Tische reserviere. Let`s celebrate together 2017!